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Антарктида в ярких пейзажах. Фото
Здесь побывали немногие.
Антарктида - наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
1. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией. (Фото Ozge Elif Kizil):
2. Старая лодка китобоев. (Фото Alexandre Meneghini):
3. Субантарктический пингвин, после императорских и королевских пингвинов, папуанский - самый крупный пингвин. Под водой папуанские пингвины плавают со скоростью 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Это быстрее, чем люди бегают по земле. Глубина погружения может достигать двухсот метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
4. Тут холодно. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89.2 градуса ниже нуля. (Фото Ozge Elif Kizil):
5. Так перевозят здесь барахло научное оборудование. (Фото Kelly Brunt):
6. Восход на американской антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе. Располагается на высоте 2835 метров над уровнем моря.(Фото Luis Gonzalez):
7. Типичный пейзаж Антарктиды. (Фото Kelly Brunt):
8. Северное сияние. (Фото Dr. Daniel Michalik):
9. Ледники и скалы в канале Лемэра. В пролив часто заплывают косатки и горбатые киты. (Фото Ozge Elif Kizil):
10. Тюленю-крабоеду здесь нравится. Ныряет до 430 м в глубину и способен пробыть под водой около 11 минут. (Фото Ozge Elif Kizil):
11. Море Росса - это окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана. Куча морских звезд и ежей. (Фото Kirsten Carlson):
12. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/куб.м, а плотность морской воды - около 1 025 кг/куб.м, около 90 % объёма айсберга находится под водой. (Фото Ozge Elif Kizil):
13. Остров Кувервилль входит в десятку самых популярных мест Антарктики. У него только тендерная стоянка круизных судов. Здесь обитает несколько многочисленных колоний папуасских пингвинов (Генту). Остров является одной из самых больших концентраций этого вида в Антарктике. (Фото Alexandre Meneghini):
14. Антарктида - самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
15. Косатки - крупнейшие плотоядные дельфиновые; отличаются от других дельфиновых контрастным чёрно-белым окрасом. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн. (Фото Ozge Elif Kizil):
16. Остров Галиндез и район Аргентинских островов. (Фото Ozge Elif Kizil):
17. Одинокий пингвин. (Фото Alexandre Meneghini):
18. Пингвины на льдине. (Фото Ozge Elif Kizil):
19. Маскировка. (Фото Ozge Elif Kizil):
20. Перламутровые облака. Это тонкие просвечивающие, замечательные и очень редкие облака, образующиеся в небе на больших высотах в стратосфере (около 20–30 км) и состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды.
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21. Ледники и айсберги. (Фото Ozge Elif Kizil)
Антарктида - наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
1. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией. (Фото Ozge Elif Kizil):
2. Старая лодка китобоев. (Фото Alexandre Meneghini):
3. Субантарктический пингвин, после императорских и королевских пингвинов, папуанский - самый крупный пингвин. Под водой папуанские пингвины плавают со скоростью 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Это быстрее, чем люди бегают по земле. Глубина погружения может достигать двухсот метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
4. Тут холодно. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89.2 градуса ниже нуля. (Фото Ozge Elif Kizil):
5. Так перевозят здесь барахло научное оборудование. (Фото Kelly Brunt):
6. Восход на американской антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе. Располагается на высоте 2835 метров над уровнем моря.(Фото Luis Gonzalez):
7. Типичный пейзаж Антарктиды. (Фото Kelly Brunt):
8. Северное сияние. (Фото Dr. Daniel Michalik):
9. Ледники и скалы в канале Лемэра. В пролив часто заплывают косатки и горбатые киты. (Фото Ozge Elif Kizil):
10. Тюленю-крабоеду здесь нравится. Ныряет до 430 м в глубину и способен пробыть под водой около 11 минут. (Фото Ozge Elif Kizil):
11. Море Росса - это окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана. Куча морских звезд и ежей. (Фото Kirsten Carlson):
12. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/куб.м, а плотность морской воды - около 1 025 кг/куб.м, около 90 % объёма айсберга находится под водой. (Фото Ozge Elif Kizil):
13. Остров Кувервилль входит в десятку самых популярных мест Антарктики. У него только тендерная стоянка круизных судов. Здесь обитает несколько многочисленных колоний папуасских пингвинов (Генту). Остров является одной из самых больших концентраций этого вида в Антарктике. (Фото Alexandre Meneghini):
14. Антарктида - самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
15. Косатки - крупнейшие плотоядные дельфиновые; отличаются от других дельфиновых контрастным чёрно-белым окрасом. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн. (Фото Ozge Elif Kizil):
16. Остров Галиндез и район Аргентинских островов. (Фото Ozge Elif Kizil):
17. Одинокий пингвин. (Фото Alexandre Meneghini):
18. Пингвины на льдине. (Фото Ozge Elif Kizil):
19. Маскировка. (Фото Ozge Elif Kizil):
20. Перламутровые облака. Это тонкие просвечивающие, замечательные и очень редкие облака, образующиеся в небе на больших высотах в стратосфере (около 20–30 км) и состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды.
Читайте также: В Китае построили культурный центр с интерьером наизнанку. Фото
21. Ледники и айсберги. (Фото Ozge Elif Kizil)
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