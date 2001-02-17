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Раздел: Фоторепортажи  
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Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото

Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото Местная природа очень разнообразна.

Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона.

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Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.

Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото


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 Теги: Шотландия, фото

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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