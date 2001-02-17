Раздел: Фоторепортажи
Невероятно красивые пейзажи Шотландии. Фото
Местная природа очень разнообразна.
Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона.
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Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.
Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона.
Читайте также: Красивые пещеры в снимках фотографа-спелеолога. Фото
Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.
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