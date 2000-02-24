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Раздел: Фоторепортажи  
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Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото

Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото Эти фигурки выглядят максимально реалистично.

Японец Сэйдзи Кавасаки (Seiji Kawasaki) несколько лет назад в качестве хобби начал вырезать из дерева различные поделки в виде миниатюрных животных и бытовых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но, сделав однажды деревянную булочку, он понял, что в этом и есть его призвание. Сейчас Кавасаки специализируется именно на создании еды.

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Его деревянные перчики, хот-доги, суши и шоколадки совершенно невозможно отличить от настоящих продуктов. Да и выглядят они очень аппетитно.

Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото


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 Теги: дерево, еда

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