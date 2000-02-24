Раздел: Фоторепортажи
Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
Эти фигурки выглядят максимально реалистично.
Японец Сэйдзи Кавасаки (Seiji Kawasaki) несколько лет назад в качестве хобби начал вырезать из дерева различные поделки в виде миниатюрных животных и бытовых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, сделав однажды деревянную булочку, он понял, что в этом и есть его призвание. Сейчас Кавасаки специализируется именно на создании еды.
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Его деревянные перчики, хот-доги, суши и шоколадки совершенно невозможно отличить от настоящих продуктов. Да и выглядят они очень аппетитно.
Японец Сэйдзи Кавасаки (Seiji Kawasaki) несколько лет назад в качестве хобби начал вырезать из дерева различные поделки в виде миниатюрных животных и бытовых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, сделав однажды деревянную булочку, он понял, что в этом и есть его призвание. Сейчас Кавасаки специализируется именно на создании еды.
Читайте также: Загадочный осенний лес в снимках чешского фотографа. Фото
Его деревянные перчики, хот-доги, суши и шоколадки совершенно невозможно отличить от настоящих продуктов. Да и выглядят они очень аппетитно.
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