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Девушки на фоне классических американских грузовиков. Фото
Peterbilt выпускает узнаваемые тягачи в американском стиле.
Американская компания Peterbilt Motors Company производит балластные грузовики и седельные тягачи. Огромные как мамонты траки Peterbilt - это настоящее воплощение свободной Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Автомобили этой марки рождаются в самом «американском» штате Техас и считаются бессмертной классикой. После тюнинга, сохранившие характерный стиль, но получившие множество приятных деталей, эти монстры автобанов становятся еще краше.
Красный логотип Peterbilt знаком водителям дальнобойщикам во всем мире. Однако далеко не каждому повезет прикоснуться к мечте и подержаться руками за «баранку» легенды.
Можно сказать, что Peterbilt - это как Cadillac, но среди грузовиков. Оба эти производителя стараются предложить самое современное решение, но при этом остаются приверженцами классики: обилие качественного хрома, множество элегантных элементов декора, большие габариты и приземистость.
Мощный бампер - одна из «фишек» траков этой марки. С таким обвесом можно не волноваться о неожиданной встрече на трассе с выпавшим из фуры ящиком или снеговым наносом.
Грузовики Peterbilt продуманы до мелочей. Широкие удобные подножки, расположенные где только можно, позволяют без проблем дотянуться до любой части автомобиля.
Многие считают недостатком разделенное на две части лобовое стекло трака, несколько ограничивающее обзор. Но компания не собирается отказываться от этого решения, так как оно является неотъемлемой частью классического образа автомобиля.
Техника американского производителя не только эстетична и надежна, но и функциональна. Например, можно как здесь, снять верх и получить длинный и эффективный прицеп.
Длинные стройные выхлопные трубы - визитная карточка автомобилей из Техаса. Задранные выше кабины, они создают легко узнаваемый на трассе силуэт.
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С завода Peterbilt выходит с не слишком броской «боевой раскраской», но это дело поправимое - студии тюнинга, специализирующиеся на грузовой технике, сделают машину яркой и неповторимой.
Американская компания Peterbilt Motors Company производит балластные грузовики и седельные тягачи. Огромные как мамонты траки Peterbilt - это настоящее воплощение свободной Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Автомобили этой марки рождаются в самом «американском» штате Техас и считаются бессмертной классикой. После тюнинга, сохранившие характерный стиль, но получившие множество приятных деталей, эти монстры автобанов становятся еще краше.
Красный логотип Peterbilt знаком водителям дальнобойщикам во всем мире. Однако далеко не каждому повезет прикоснуться к мечте и подержаться руками за «баранку» легенды.
Можно сказать, что Peterbilt - это как Cadillac, но среди грузовиков. Оба эти производителя стараются предложить самое современное решение, но при этом остаются приверженцами классики: обилие качественного хрома, множество элегантных элементов декора, большие габариты и приземистость.
Мощный бампер - одна из «фишек» траков этой марки. С таким обвесом можно не волноваться о неожиданной встрече на трассе с выпавшим из фуры ящиком или снеговым наносом.
Грузовики Peterbilt продуманы до мелочей. Широкие удобные подножки, расположенные где только можно, позволяют без проблем дотянуться до любой части автомобиля.
Многие считают недостатком разделенное на две части лобовое стекло трака, несколько ограничивающее обзор. Но компания не собирается отказываться от этого решения, так как оно является неотъемлемой частью классического образа автомобиля.
Техника американского производителя не только эстетична и надежна, но и функциональна. Например, можно как здесь, снять верх и получить длинный и эффективный прицеп.
Длинные стройные выхлопные трубы - визитная карточка автомобилей из Техаса. Задранные выше кабины, они создают легко узнаваемый на трассе силуэт.
Читайте также: Деревянные поделки, выглядящие как настоящая еда. Фото
С завода Peterbilt выходит с не слишком броской «боевой раскраской», но это дело поправимое - студии тюнинга, специализирующиеся на грузовой технике, сделают машину яркой и неповторимой.
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