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Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото

Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. ФотоЭто - настоящее искусство.

Искусство может проявляться даже в самых повседневных ритуалах. Например, можно выпить чашечку обычного кофе, а можно и из него сделать шедевр, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Работник кофейни C.Through прославился после того, как стал публиковать в Instagram фото своих «кофейных рисунков», которые впоследствии стали набирать не менее двух тысяч лайков.

При этом, на страницу бариста в сети уже подписано свыше 73 тыс ю пользователей, а фото его рисунков на молочно-кофейной пене публикуют различные западных издания, включая популярный американский глянец Cosmopolitan .

Ли отмечает, что его впечатляющие работы выполнены в новой технике в латте-арте – Cremart.

Традиционными сердечками и цветами произведения креативного баристы не ограничивается. Среди любимых мотивов Канбина – персонажи мультфильмов

Также бариста копирует картины известных художников. В кофейной чашке, поданной Канбином посетителям кофейни, уже красовались «работы» Винсента Ван Гога и Эдгара Дега.

С удовольствием, судя по Instagram, Канбин рисует и портреты разных людей. В частности, он изобразил нескольких персонажей известных фильмов.

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Художнику по силам создать любой рисунок - от реалистичных пейзажей до диснеевских принцесс.

Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото


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 Теги: кореец, художник

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