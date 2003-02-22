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Кореец рисует настоящие шедевры на кофейной пене. Фото
Это - настоящее искусство.
Искусство может проявляться даже в самых повседневных ритуалах. Например, можно выпить чашечку обычного кофе, а можно и из него сделать шедевр, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Работник кофейни C.Through прославился после того, как стал публиковать в Instagram фото своих «кофейных рисунков», которые впоследствии стали набирать не менее двух тысяч лайков.
При этом, на страницу бариста в сети уже подписано свыше 73 тыс ю пользователей, а фото его рисунков на молочно-кофейной пене публикуют различные западных издания, включая популярный американский глянец Cosmopolitan .
Ли отмечает, что его впечатляющие работы выполнены в новой технике в латте-арте – Cremart.
Традиционными сердечками и цветами произведения креативного баристы не ограничивается. Среди любимых мотивов Канбина – персонажи мультфильмов
Также бариста копирует картины известных художников. В кофейной чашке, поданной Канбином посетителям кофейни, уже красовались «работы» Винсента Ван Гога и Эдгара Дега.
С удовольствием, судя по Instagram, Канбин рисует и портреты разных людей. В частности, он изобразил нескольких персонажей известных фильмов.
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Художнику по силам создать любой рисунок - от реалистичных пейзажей до диснеевских принцесс.
Искусство может проявляться даже в самых повседневных ритуалах. Например, можно выпить чашечку обычного кофе, а можно и из него сделать шедевр, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Работник кофейни C.Through прославился после того, как стал публиковать в Instagram фото своих «кофейных рисунков», которые впоследствии стали набирать не менее двух тысяч лайков.
При этом, на страницу бариста в сети уже подписано свыше 73 тыс ю пользователей, а фото его рисунков на молочно-кофейной пене публикуют различные западных издания, включая популярный американский глянец Cosmopolitan .
Ли отмечает, что его впечатляющие работы выполнены в новой технике в латте-арте – Cremart.
Традиционными сердечками и цветами произведения креативного баристы не ограничивается. Среди любимых мотивов Канбина – персонажи мультфильмов
Также бариста копирует картины известных художников. В кофейной чашке, поданной Канбином посетителям кофейни, уже красовались «работы» Винсента Ван Гога и Эдгара Дега.
С удовольствием, судя по Instagram, Канбин рисует и портреты разных людей. В частности, он изобразил нескольких персонажей известных фильмов.
Читайте также: Как выглядели звезды на предоскаровской вечеринке. Фото
Художнику по силам создать любой рисунок - от реалистичных пейзажей до диснеевских принцесс.
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