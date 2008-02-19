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Модные прически на каждый день. Фото
Берем себе на заметку.
Если раньше вы не знали, как оригинально уложить волосы, после ознакомления с этой подборкой, проблема будет надолго решена. Вооружитесь мелкой рядовой расческой, парикмахерской петелькой и капелькой терпения. Некоторые прически потребуют аккуратности и серьезных тренировок. С другими справится и новичок. Дополните образ своими любимыми аксессуарами для волос. Выбирайте самую интересную модель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Если раньше вы не знали, как оригинально уложить волосы, после ознакомления с этой подборкой, проблема будет надолго решена. Вооружитесь мелкой рядовой расческой, парикмахерской петелькой и капелькой терпения. Некоторые прически потребуют аккуратности и серьезных тренировок. С другими справится и новичок. Дополните образ своими любимыми аксессуарами для волос. Выбирайте самую интересную модель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Елизавета II выбрала яркое пальто для официального выхода. Фото
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