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Раздел: Фоторепортажи  
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Советские представления о XXI веке. Фото

Советские представления о XXI веке. Фото В СССР считали, что наше время будет космической эпохой.

Как в СССР представляли развитие технологий в будущем: атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника - молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях.

Но самая интересная рубрика для нас - «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.

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Также есть советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего.

Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото
Советские представления о XXI веке. Фото


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 Теги: СССР, космос

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