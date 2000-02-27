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Советские представления о XXI веке. Фото
В СССР считали, что наше время будет космической эпохой.
Как в СССР представляли развитие технологий в будущем: атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника - молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях.
Но самая интересная рубрика для нас - «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.
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Также есть советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего.
Как в СССР представляли развитие технологий в будущем: атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника - молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях.
Но самая интересная рубрика для нас - «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.
Читайте также: Стильные бабушки и дедушки на улицах Европы и США. Фото
Также есть советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего.
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