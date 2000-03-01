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Раздел: Фоторепортажи  
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Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото

Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. ФотоНевероятные снимки подводного мира

О дне океана известно меньше, чем о поверхности Луны. Это другой мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

И вот, были объявлены победители одного из крупнейших в мире конкурсов подводной фотографии под названием Underwater Photographer of the Year 2019.

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Невероятные снимки подводного мира далее.

Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
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 Теги: подводный мир, фотоконкурс

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