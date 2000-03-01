Раздел: Фоторепортажи
Подводный мир: лучшие работы Underwater Photographer 2019. Фото
Невероятные снимки подводного мира
О дне океана известно меньше, чем о поверхности Луны. Это другой мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
И вот, были объявлены победители одного из крупнейших в мире конкурсов подводной фотографии под названием Underwater Photographer of the Year 2019.
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Невероятные снимки подводного мира далее.
О дне океана известно меньше, чем о поверхности Луны. Это другой мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
И вот, были объявлены победители одного из крупнейших в мире конкурсов подводной фотографии под названием Underwater Photographer of the Year 2019.
Читайте также: Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year. Фото
Невероятные снимки подводного мира далее.
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