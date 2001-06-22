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Хакера посадили в тюрьму за взлом игры Overwatch

Хакера посадили в тюрьму за взлом игры OverwatchГеймера обвинили в незаконном взломе программного кода, принадлежащего компании Blizzard.

Суд Южной Кореи приговорил к году тюремного заключения создателя читов для онлайн-шутера Overwatch.

По имеющимся сведениям, осужденный геймер сгенерировал игровой аналог 200 миллионов корейских вон с помощью хакерской программы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Геймера обвинили в незаконном взломе программного кода, принадлежащего компании Blizzard. Слушания длились более двух месяцев. Парень создал и несколько раз обновил читерское приложение для созданной Blizzard игры Overwatch.

В итоге 28-летний житель Южной Кореи кроме года тюрьмы получил еще два года испытательного срока, то есть парень может вернуться в камеру на два года даже за незначительное правонарушение.

Приложение программиста позволяло автоматически точно прицеливаться. Это давало пользователям большое преимущество перед теми, кто целился вручную. Программа продавалась в основном в корейском сегменте интернета и стоила от $70 до $100. Чит для Overwatch не единственная программа для взлома, которую написал хакер, но другие не фигурируют в уголовном деле.

В прошлом году вступил в силу новый закон Южной Кореи, который криминализирует деятельность по созданию и распространению программ для взлома видеоигр. Осужденным по этой статье хакерам грозит до пяти лет тюрьмы и эквивалент штрафа в размере $50 000.

Почти половина населения 50-милионной Южной Кореи играют или играли в видеоигры. Примечательно, что 42% геймеров составляют представительницы женского пола, но при этом лишь четверть девушек являются разработчиками игр.

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Игра Overwatch очень популярна в Южной Корее. Начиная с этого года, игроки в лиге Overwatch League esports будут зарабатывать не менее $50 000 долларов в год и будут получать годовые контракты. При этом победители турнира получат не менее миллиона долларов.
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 Теги: Overwatch, читер, тюрьма

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Сегодня, 15:46 » Автор: Богдан Процив
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