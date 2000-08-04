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Стали известны системные требования Call of Duty: Black Ops 4

Стали известны системные требования Call of Duty: Black Ops 4Cтартует открытый бета-тест сетевого шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops 4.

На выходных стартует открытый бета-тест сетевого шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops 4 и готовясь к этому событию Treyarch объявила системные требования проекта. Для тех, кто уже оформил предзаказ игры, доступ к тестированию откроется 10 августа в 20:00 по киевскому времени, все остальные смогут присоединиться к открытой бете на сутки позже. Доступ к игре будет осуществляться через онлайн-сервис Blizzard Battle.net. Полноценный релиз проекта намечен на 12 октября 2018 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Для ознакомления с игрой понадобится персональный компьютер с процессором Intel Core i5 прошлых поколений, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарта с двумя гигабайтами буферной памяти. Тем не менее, для полноценного погружения в игровой процесс с качественной картинкой будет нужен производительный ПК с Intel Core i7, 12 Гбайт ОЗУ и мощной видеокартой.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 7 или выше;
Процессор: Intel Core i5-2500K или эквивалент AMD;
Оперативная память: 8 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7850 с 2 ГБ памяти;
Свободное место на жестком диске: 25 ГБ;

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Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 10;
Процессор: Intel Core i7-4770K или эквивалент AMD;
Оперативная память: 12 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB или AMD Radeon R9 390 / RX 580;
Свободное место на жестком диске: 25 ГБ;

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 Теги: Call of Duty: Black Ops 4, системные требования, видео

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Сегодня, 12:26 » Автор: Богдан Процив
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