Раздел: Происшествия
ДТП на Черниговщине: один человек погиб, четверо в больнице
Обстоятельства аварии выясняются.
Возле села Кипти Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Согласно предварительной информации, водитель авто марки Opel Vectra в возрасте 22 лет не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги и столкнулся с Dacia Logan. Вследствие аварии погибла пассажирка Opel Vectra в возрасте 27 лет, получив несовместимые с жизнью травмы. Также пассажирка в возрасте 25 лет и водитель Opel Vectra были ранены. Пострадал и 64-летний водитель вместе с пассажиром в возрасте 37 лет Dacia Logan. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Козелец.
На месте работал дежурный караул й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи машин и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.
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"Управление ГСЧС Украины в Черниговской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Возле села Кипти Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Согласно предварительной информации, водитель авто марки Opel Vectra в возрасте 22 лет не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги и столкнулся с Dacia Logan. Вследствие аварии погибла пассажирка Opel Vectra в возрасте 27 лет, получив несовместимые с жизнью травмы. Также пассажирка в возрасте 25 лет и водитель Opel Vectra были ранены. Пострадал и 64-летний водитель вместе с пассажиром в возрасте 37 лет Dacia Logan. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Козелец.
На месте работал дежурный караул й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи машин и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.
Читайте также: В Харькове пропали без вести женщина с 2-летним ребенком
"Управление ГСЧС Украины в Черниговской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
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