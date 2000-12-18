ДТП на Черниговщине: один человек погиб, четверо в больнице

Обстоятельства аварии выясняются.



Возле села Кипти Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.



Об этом пишет



Согласно предварительной информации, водитель авто марки Opel Vectra в возрасте 22 лет не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги и столкнулся с Dacia Logan. Вследствие аварии погибла пассажирка Opel Vectra в возрасте 27 лет, получив несовместимые с жизнью травмы. Также пассажирка в возрасте 25 лет и водитель Opel Vectra были ранены. Пострадал и 64-летний водитель вместе с пассажиром в возрасте 37 лет Dacia Logan. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Козелец.



На месте работал дежурный караул й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи машин и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.



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"Управление ГСЧС Украины в Черниговской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", - говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Возле села Кипти Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua Согласно предварительной информации, водитель авто марки Opel Vectra в возрасте 22 лет не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги и столкнулся с Dacia Logan. Вследствие аварии погибла пассажирка Opel Vectra в возрасте 27 лет, получив несовместимые с жизнью травмы. Также пассажирка в возрасте 25 лет и водитель Opel Vectra были ранены. Пострадал и 64-летний водитель вместе с пассажиром в возрасте 37 лет Dacia Logan. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Козелец.На месте работал дежурный караул й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи машин и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги."Управление ГСЧС Украины в Черниговской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.



