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Раздел: Происшествия  
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ЧП в Николаеве: автомобилист погиб, убегая от копов

ЧП в Николаеве: автомобилист погиб, убегая от коповВедется следствие.

В Николаеве 34-летний мужчина погиб, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле с трема пассажирами.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел ранним утром 25 декабря на улице Троицкой.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", – говорится в сообщении.

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После удара о забор водителя выбросило из машины – от полученных травм он скончался на месте. Его 36-летний пассажир оказался в больнице. При этом две пассажирки, которые находились на заднем сиденье авто, не пострадали.

ЧП в Николаеве: автомобилист погиб, убегая от копов
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 Теги: Николаев, ДТП

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Сегодня, 19:13 » Автор: Наталия Невская
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