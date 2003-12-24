Раздел: Происшествия
Под Киевом нашли тело 15-летнего парня
Парень пострадал в ДТП.
В Обуховском районе вблизи дороги нашли тело 15-летнего подростка, который вероятно стал жертвой ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
“По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП”, — сказано в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
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Как сообщается, в настоящее время полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.
В Обуховском районе вблизи дороги нашли тело 15-летнего подростка, который вероятно стал жертвой ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
“По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП”, — сказано в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Как сообщается, в настоящее время полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.
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