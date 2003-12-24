» » Под Киевом нашли тело 15-летнего парня
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом нашли тело 15-летнего парня

Под Киевом нашли тело 15-летнего парняПарень пострадал в ДТП.

В Обуховском районе вблизи дороги нашли тело 15-летнего подростка, который вероятно стал жертвой ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

“По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП”, — сказано в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Как сообщается, в настоящее время полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевская область, подросток

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Анна Мартынова
     1227
     0

Похожие новости по теме

ЧП под Киевом: найдено тело 15-летнего парня ЧП под Киевом: найдено тело 15-летнего парня

Обстоятельства ЧП выясняются.

В Харькове нашли тело 17-летнего подростка В Харькове нашли тело 17-летнего подростка

Парень умер в результате падения с высоты.

Трагедия на Киевщине: погиб 16-летний парень Трагедия на Киевщине: погиб 16-летний парень

Тело подростка нашли в озере.

На Закарпатье повесился 16-летний подросток На Закарпатье повесился 16-летний подросток

Причины самоубийства парня выясняются.

В Киеве обнаружен труп 15-летнего подростка В Киеве обнаружен труп 15-летнего подростка

Тело парня нашли в лифтовой шахте.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх