В Днепре пьяный мужчина взял в заложницы женщину

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В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который сегодня закрылся в доме вместе с матерью и, угрожая физической расправой, стрелял из оружия.

В городе Одесса мужчина захватил в заложницы девочку-подростка. Во время того, как он пытался сбежать от работников правоохранительных органов, которые его преследовали, разбился насмерть. Работники отдела общественных связей ГУ МВД Украины в области сообщили, что все произошло по улице Вильямса 59/2. Мужчина украл ребенка и