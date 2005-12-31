» » В Днепре пьяный мужчина взял в заложницы женщину
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре пьяный мужчина взял в заложницы женщину

В Днепре пьяный мужчина взял в заложницы женщину В Днепре пьяный местный житель взял в заложницы местную жительницу.

По предварительным данным, преступник ворвался в дом, где находилась хозяйка и ее гостья. В результате первой удалось ускользнуть от пьяного злоумышленника. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Сосед угрожал гостье хозяйки ножом и говорил о самоубийстве. Прибывшие на место сотрудники полиции освободили женщину.

Читайте также: В Германии вооруженный мужчина захватил в заложницы чиновницу


Никто из людей, к счастью, не пострадал .
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, заложники

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
     199
     0

Похожие новости по теме

В Днепре пьяный полуголый мужчина изрезал женщину ножом В Днепре пьяный полуголый мужчина изрезал женщину ножом

Полиция задержала злоумышленника перед нападением на других прохожих

Пьяный мужчина с молотком напал на ОГА в Днепре Пьяный мужчина с молотком напал на ОГА в Днепре

Мужчина разбил молотком семь окон в здании ОГА.

На Ровенщине сын взял в заложницы собственную мать На Ровенщине сын взял в заложницы собственную мать

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который сегодня закрылся в доме вместе с матерью и, угрожая физической расправой, стрелял из оружия.

Россиянин в Кривом Роге взял в заложники женщину и требовал передать имущество в собственность России Россиянин в Кривом Роге взял в заложники женщину и требовал передать имущество в собственность России

Милиция освободила женщину, но преступник успел отрезать ей палец.

Житель Одессы взял девочку в заложники и разбился во время побега от милиции Житель Одессы взял девочку в заложники и разбился во время побега от милиции

В городе Одесса мужчина захватил в заложницы девочку-подростка. Во время того, как он пытался сбежать от работников правоохранительных органов, которые его преследовали, разбился насмерть. Работники отдела общественных связей ГУ МВД Украины в области сообщили, что все произошло по улице Вильямса 59/2. Мужчина украл ребенка и


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх