Раздел: Происшествия
В Днепре пьяный мужчина взял в заложницы женщину
В Днепре пьяный местный житель взял в заложницы местную жительницу.
По предварительным данным, преступник ворвался в дом, где находилась хозяйка и ее гостья. В результате первой удалось ускользнуть от пьяного злоумышленника. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Сосед угрожал гостье хозяйки ножом и говорил о самоубийстве. Прибывшие на место сотрудники полиции освободили женщину.
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Никто из людей, к счастью, не пострадал .
По предварительным данным, преступник ворвался в дом, где находилась хозяйка и ее гостья. В результате первой удалось ускользнуть от пьяного злоумышленника. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Сосед угрожал гостье хозяйки ножом и говорил о самоубийстве. Прибывшие на место сотрудники полиции освободили женщину.
Читайте также: В Германии вооруженный мужчина захватил в заложницы чиновницу
Никто из людей, к счастью, не пострадал .
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