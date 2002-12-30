Раздел: Происшествия
Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правила
В Киеве около 17:15 на Кольцевой дороге произошло ДТП. Один из автомобилей от удара перевернулся.
Оба участника аварии ехали со стороны Кольцевой дороги. Volkswagen на литовских номерах двигался во втором ряду и на одном из разворотов резко стал поворачивать влево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В крайнем ряду ехал Chery. Водитель не ожидал такого маневра и въехал в «немца». Об этом Информатор сообщает с места происшествия.
В результате столкновения Volkswagen отбросило в сторону на дороге. А Chery вынесло на разделительную полосу и перевернуло на бок. Обе машины на своем ходу не уехали.
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Водитель перевернутого авто говорит, на евробляхах ехали два парня. Тот, который был за рулем своей вины не отрицал.
Оба участника аварии ехали со стороны Кольцевой дороги. Volkswagen на литовских номерах двигался во втором ряду и на одном из разворотов резко стал поворачивать влево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В крайнем ряду ехал Chery. Водитель не ожидал такого маневра и въехал в «немца». Об этом Информатор сообщает с места происшествия.
В результате столкновения Volkswagen отбросило в сторону на дороге. А Chery вынесло на разделительную полосу и перевернуло на бок. Обе машины на своем ходу не уехали.
Читайте также: Жуткое ДТП в Киеве: авто разбиты, сбит пешеход
Водитель перевернутого авто говорит, на евробляхах ехали два парня. Тот, который был за рулем своей вины не отрицал.
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