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Раздел: Происшествия  
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Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правила

Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правилаВ Киеве около 17:15 на Кольцевой дороге произошло ДТП. Один из автомобилей от удара перевернулся.

Оба участника аварии ехали со стороны Кольцевой дороги. Volkswagen на литовских номерах двигался во втором ряду и на одном из разворотов резко стал поворачивать влево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В крайнем ряду ехал Chery. Водитель не ожидал такого маневра и въехал в «немца». Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

В результате столкновения Volkswagen отбросило в сторону на дороге. А Chery вынесло на разделительную полосу и перевернуло на бок. Обе машины на своем ходу не уехали.

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Водитель перевернутого авто говорит, на евробляхах ехали два парня. Тот, который был за рулем своей вины не отрицал.

Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правила
Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правила
Жуткое ДТП Киеве: водитель на «евроблях» нарушил правила
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 20:22 » Автор: Татьяна Ларина
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