В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое

На улице Елены Пчилки, 37 произошло разбойное нападение. Двое вооруженных мужчин ворвались во двор частного дома.



Двое местных жителей пришли в гости к семье, проживающей по адресу. В момент, когда мужчины заходили в ворота дома, за ними увязались двое неизвестных. Об этом пишет



Злоумышленникам удалось ворваться во двор частного дома. Завязалась потасовка, в ходе которой нападавшие открыли огонь из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали двое мужчин: потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Предварительно, из травм у потерпевших — ранения в области селезенки и затылка головы.







Читайте также: В Днепре открыли стрельбу по трамваю, пострадал водитель



На месте работали сотрудники патрульной полиции, вызвана следственно-оперативная группа. Известно, что личности нападавших установлены, сейчас их разыскивает полиция. Что стало причиной нападения — выяснит следствие. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Двое местных жителей пришли в гости к семье, проживающей по адресу. В момент, когда мужчины заходили в ворота дома, за ними увязались двое неизвестных. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Злоумышленникам удалось ворваться во двор частного дома. Завязалась потасовка, в ходе которой нападавшие открыли огонь из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали двое мужчин: потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Предварительно, из травм у потерпевших — ранения в области селезенки и затылка головы.На месте работали сотрудники патрульной полиции, вызвана следственно-оперативная группа. Известно, что личности нападавших установлены, сейчас их разыскивает полиция. Что стало причиной нападения — выяснит следствие.



