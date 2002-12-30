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Раздел: Происшествия  
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В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое

В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двоеНа улице Елены Пчилки, 37 произошло разбойное нападение. Двое вооруженных мужчин ворвались во двор частного дома.

Двое местных жителей пришли в гости к семье, проживающей по адресу. В момент, когда мужчины заходили в ворота дома, за ними увязались двое неизвестных. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Злоумышленникам удалось ворваться во двор частного дома. Завязалась потасовка, в ходе которой нападавшие открыли огонь из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали двое мужчин: потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Предварительно, из травм у потерпевших — ранения в области селезенки и затылка головы.

В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое


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На месте работали сотрудники патрульной полиции, вызвана следственно-оперативная группа. Известно, что личности нападавших установлены, сейчас их разыскивает полиция. Что стало причиной нападения — выяснит следствие.
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 Теги: Днепр, стрельба, дом

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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