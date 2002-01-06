Раздел: Происшествия
Мужчина едва не подорвал жену и маленьких детей
Угрожал гранатой: мужчина хотел подорвать свою семью
Во время ссоры хозяин угрожал боеприпасом всей семье, в которой воспитываются двое малолетних детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Судебно-юридическая газета.
Сообщается, что в Мариуполе семейная ссора переросла в разделение детей между супругами. Однако конфликт закончился угрозами. Мужчина достал гранату и начал угрожать жене, что подорвет и себя, и семью.
Полиция прибыла по вызову и разоружила дебошира. Объяснить происхождение гранаты владелец так и не смог.
Гранату направили на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК.
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Начато досудебное расследование по ст.129 «Угроза убийством» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Во время ссоры хозяин угрожал боеприпасом всей семье, в которой воспитываются двое малолетних детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Судебно-юридическая газета.
Сообщается, что в Мариуполе семейная ссора переросла в разделение детей между супругами. Однако конфликт закончился угрозами. Мужчина достал гранату и начал угрожать жене, что подорвет и себя, и семью.
Полиция прибыла по вызову и разоружила дебошира. Объяснить происхождение гранаты владелец так и не смог.
Гранату направили на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК.
Читайте также: Киевская область: мужчина развращал маленьких детей
Начато досудебное расследование по ст.129 «Угроза убийством» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
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