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Раздел: Происшествия  
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Мужчина едва не подорвал жену и маленьких детей

Мужчина едва не подорвал жену и маленьких детейУгрожал гранатой: мужчина хотел подорвать свою семью

Во время ссоры хозяин угрожал боеприпасом всей семье, в которой воспитываются двое малолетних детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Судебно-юридическая газета.

Сообщается, что в Мариуполе семейная ссора переросла в разделение детей между супругами. Однако конфликт закончился угрозами. Мужчина достал гранату и начал угрожать жене, что подорвет и себя, и семью.

Полиция прибыла по вызову и разоружила дебошира. Объяснить происхождение гранаты владелец так и не смог.

Гранату направили на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК.

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Начато досудебное расследование по ст.129 «Угроза убийством» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: граната, жена, дети

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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