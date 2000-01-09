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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом убили мужчину

Под Киевом убили мужчинуПреступник ближайшие 9 лет проведет в тюрьме.

В октябре 2016 года в одном из заведений. Сквира между владельцем кафе и одним из клиентов, возник словесный конфликт. После которого, потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил машину владельца кафе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.

В дальнейшем, предприниматель, уроженец Азербайджанской Республики, имел вид на жительство в Украине, решил поквитаться с обидчиком его имущества и совместно со своим братом завел потерпевшего в помещение кафе, где они начали жестоко наносить руками, ногами и деревянной битой ему телесные повреждения.

После этого, обидчик позвонил брату потерпевшего и сказал забрать последнего из помещения кафе. Позже, в этот же день, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Судом первой инстанции одного из злоумышленников приговорен к 9 годам лишения свободы.

Не признавая свою вину, и не соглашаясь с решением суда, обвиняемый и его защитник внесли апелляционную жалобу в которой просили принять новый приговор и оправдать последнего.

Благодаря принципиальной и непоколебимой позиции прокуратуры Киевской области мужчина отбудет за решеткой 9 лет.

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Стоит отметить, что в отношении брата осужденного материалы выделены в отдельное уголовное производство, окилькы последний находится в розыске.
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 Теги: Киевщина, ЧП

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Сегодня, 20:36 » Автор: Наталия Невская
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