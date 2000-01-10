Раздел: Происшествия
В киевской пятиэтажке произошел пожар
Удалось спасти пять человек.
Во время тушения пожара в жилом доме в Киеве пожарные спасли троих человек из объятой пламенем квартиры. Еще шесть человек из соседнего жилого помещения также благополучно эвакуированы, среди них было двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Сообщение о пожаре, который вспыхнул в 5-этажном жилом доме на ул. Генерала Потапова, 8, поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев во вторник, 16 января в 17:07.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарные установили, что в одной из квартир на 1-м этаже двухкомнатной квартиры возник пожар. Не теряя времени они приступили к тушению пожара. В 17:33 пожар был локализован, а в 17:47 - ликвидирован.
Во время тушения спасатели спасли троих человек из квартиры, где возник пожар. Их передали работникам медицинской службы. Также спасателями были эвакуированы 6 человек с 3-го этажа, среди которых двое детей.
К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и свыше дюжины человек личного состава.
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Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
Во время тушения пожара в жилом доме в Киеве пожарные спасли троих человек из объятой пламенем квартиры. Еще шесть человек из соседнего жилого помещения также благополучно эвакуированы, среди них было двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Сообщение о пожаре, который вспыхнул в 5-этажном жилом доме на ул. Генерала Потапова, 8, поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев во вторник, 16 января в 17:07.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарные установили, что в одной из квартир на 1-м этаже двухкомнатной квартиры возник пожар. Не теряя времени они приступили к тушению пожара. В 17:33 пожар был локализован, а в 17:47 - ликвидирован.
Во время тушения спасатели спасли троих человек из квартиры, где возник пожар. Их передали работникам медицинской службы. Также спасателями были эвакуированы 6 человек с 3-го этажа, среди которых двое детей.
К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и свыше дюжины человек личного состава.
Читайте также: ДТП в Киеве: погиб военный
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
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