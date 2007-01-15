Раздел: Происшествия
ЧП под Одессой: из ружья обстреляли ремонтную бригаду электриков
По людям палили из ружья.
На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
В Арцизском районе Одесской области местный житель сегодня обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды, передает Цензор.НЕТ. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Долиновка.
"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники РЭС спиливали ветви деревьев у дома местного жителя", - сообщили в отделе.
В это время 68-летний хозяин вышел во двор и потребовал прекратить ремонтные работы. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал стрелять.
Читайте также: В Киеве произошел крупный пожар
Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
В Арцизском районе Одесской области местный житель сегодня обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды, передает Цензор.НЕТ. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Долиновка.
"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники РЭС спиливали ветви деревьев у дома местного жителя", - сообщили в отделе.
В это время 68-летний хозяин вышел во двор и потребовал прекратить ремонтные работы. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал стрелять.
Читайте также: В Киеве произошел крупный пожар
Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Оставьте свой комментарий