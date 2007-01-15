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Раздел: Происшествия  
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ЧП под Одессой: из ружья обстреляли ремонтную бригаду электриков

ЧП под Одессой: из ружья обстреляли ремонтную бригаду электриковПо людям палили из ружья.

На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.

В Арцизском районе Одесской области местный житель сегодня обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды, передает Цензор.НЕТ. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Долиновка.

"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники РЭС спиливали ветви деревьев у дома местного жителя", - сообщили в отделе.

В это время 68-летний хозяин вышел во двор и потребовал прекратить ремонтные работы. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал стрелять.

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Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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 Теги: Одесчина, ЧП

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Сегодня, 09:52 » Автор: Наталия Невская
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