Раздел: Происшествия
На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами
Транспорт слетел в кювет и лег на бок.
На трассе Днепр-Николаев, возле Софиевка Днепропетровской обл. перевернулся автобус с 10 пассажирами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
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На месте работали спасатели и полицейские. Выясняют обстоятельства происшествия.
На трассе Днепр-Николаев, возле Софиевка Днепропетровской обл. перевернулся автобус с 10 пассажирами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Читайте также: Авария в Днепре: столкнулись КАМАЗ и Chevrolet
На месте работали спасатели и полицейские. Выясняют обстоятельства происшествия.
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