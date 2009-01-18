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Раздел: Происшествия  
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На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами

На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирамиТранспорт слетел в кювет и лег на бок.

На трассе Днепр-Николаев, возле Софиевка Днепропетровской обл. перевернулся автобус с 10 пассажирами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

"Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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На месте работали спасатели и полицейские. Выясняют обстоятельства происшествия.

На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами
На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами
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 Теги: Днепропетровщина, ДТП

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Сегодня, 21:26 » Автор: Наталия Невская
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