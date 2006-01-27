Раздел: Происшествия
В Киеве водитель разбил элитный Porsche и сбежал
Водитель получил травмы, но не стал дожидаться полицию и медиков.
Киев, авария, ДТПВ Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием престижной иномарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В ночь с 26 на 27 января на Колибрисе Porsche Panamera на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб.
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По данным очевидцев, водитель получил травмы, однако предпочел сбежать с места аварии.
Киев, авария, ДТПВ Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием престижной иномарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В ночь с 26 на 27 января на Колибрисе Porsche Panamera на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб.
Читайте также: Разбил в хлам «Шевроле» и сбежал: ЧП на Николаевщине
По данным очевидцев, водитель получил травмы, однако предпочел сбежать с места аварии.
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