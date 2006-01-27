» » В Киеве водитель разбил элитный Porsche и сбежал
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве водитель разбил элитный Porsche и сбежал

В Киеве водитель разбил элитный Porsche и сбежалВодитель получил травмы, но не стал дожидаться полицию и медиков.

Киев, авария, ДТП​В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием престижной иномарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В ночь с 26 на 27 января на Колибрисе Porsche Panamera на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб.

Читайте также: Разбил в хлам «Шевроле» и сбежал: ЧП на Николаевщине

По данным очевидцев, водитель получил травмы, однако предпочел сбежать с места аварии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Porsche

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
     85
     0

Похожие новости по теме

Разбил в хлам «Шевроле» и сбежал: ЧП на Николаевщине Разбил в хлам «Шевроле» и сбежал: ЧП на Николаевщине

В Николаеве Chevrolet Aveo врезался в столб.

В столице БМВ на высокой скорости вылетел с дороги в столб В столице БМВ на высокой скорости вылетел с дороги в столб

Водителя извлекали спасатели ГСЧС.

ДТП в Киеве: лихач разбил иномарку вдребезги и сбежал ДТП в Киеве: лихач разбил иномарку вдребезги и сбежал

Автомобиль вылетел с проезжей части и несколько раз перевернулся.

В Киеве пьяный водитель разбил пять машин В Киеве пьяный водитель разбил пять машин

Пьяный водитель Subaru, вылетев на встречку, разбил пять машин в Киеве.

Долихачился: разбиты 3 машины, погиб человек Долихачился: разбиты 3 машины, погиб человек

В Днепропетровске водитель разбил Porsche и несколько чужих машин.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх