Мариуполь: в сгоревшем авто нашли тело мужчины

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Трагедия произошла в Мариуполе на проспекте Нахимова 27 января. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГСЧС Донецкой области.«Во время проведения разведки и тушения пожара в салоне автомобиля пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Анкетные данные погибшего и причина возникновения возгорания устанавливается соответствующими специалистами», – поделились спасатели.Причину пожара установит экспертиза. Личность погибшего устанавливается.