Раздел: Происшествия
Мариуполь: в сгоревшем авто нашли тело мужчины
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Трагедия произошла в Мариуполе на проспекте Нахимова 27 января. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГСЧС Донецкой области.
«Во время проведения разведки и тушения пожара в салоне автомобиля пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Анкетные данные погибшего и причина возникновения возгорания устанавливается соответствующими специалистами», – поделились спасатели.
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Причину пожара установит экспертиза. Личность погибшего устанавливается.
Трагедия произошла в Мариуполе на проспекте Нахимова 27 января. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГСЧС Донецкой области.
«Во время проведения разведки и тушения пожара в салоне автомобиля пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Анкетные данные погибшего и причина возникновения возгорания устанавливается соответствующими специалистами», – поделились спасатели.
Читайте также: В Киеве горела многоэтажка: есть жертвы
Причину пожара установит экспертиза. Личность погибшего устанавливается.
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