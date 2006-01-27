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Раздел: Происшествия  
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Мариуполь: в сгоревшем авто нашли тело мужчины

Мариуполь: в сгоревшем авто нашли тело мужчиныПричина возгорания сейчас устанавливается.

Трагедия произошла в Мариуполе на проспекте Нахимова 27 января. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГСЧС Донецкой области.

«Во время проведения разведки и тушения пожара в салоне автомобиля пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Анкетные данные погибшего и причина возникновения возгорания устанавливается соответствующими специалистами», – поделились спасатели.

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Причину пожара установит экспертиза. Личность погибшего устанавливается.

Мариуполь: в сгоревшем авто нашли тело мужчины
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 Теги: Мариуполь, пожар

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Сегодня, 10:32 » Автор: Татьяна Шедько
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