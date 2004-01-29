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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: автомобиль сбил девушку с собакой

ДТП в Киеве: автомобиль сбил девушку с собакойАвария произошла на пешеходном переходе.

Животное погибло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Киеве сбили женщину, которая переходила дорогу на "красный".

Смертельное ДТП произошло в Киеве на улице Гонгадзе. Авто сбило на переходе девушку с собакой. Животное погибло. Девушка госпитализирована.

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«Возможно, собака выбежала на дорогу. На месте работают 2 патруля полиции. Выехала опергруппа», - говорится в сообщении.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 22:24 » Автор: Наталия Невская
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