Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: автомобиль сбил девушку с собакой
Авария произошла на пешеходном переходе.
Животное погибло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Киеве сбили женщину, которая переходила дорогу на "красный".
Смертельное ДТП произошло в Киеве на улице Гонгадзе. Авто сбило на переходе девушку с собакой. Животное погибло. Девушка госпитализирована.
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«Возможно, собака выбежала на дорогу. На месте работают 2 патруля полиции. Выехала опергруппа», - говорится в сообщении.
Животное погибло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Киеве сбили женщину, которая переходила дорогу на "красный".
Смертельное ДТП произошло в Киеве на улице Гонгадзе. Авто сбило на переходе девушку с собакой. Животное погибло. Девушка госпитализирована.
Читайте также: Гибель курсанта в Харькове: неожиданные подробности
«Возможно, собака выбежала на дорогу. На месте работают 2 патруля полиции. Выехала опергруппа», - говорится в сообщении.
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