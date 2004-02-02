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Раздел: Происшествия  
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На Виннитчине двухлетний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипятком

На Виннитчине двухлетний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипяткомМать вскоре предстанет перед судом.

Жуткое происшествие случилось еще в октябре 2017 года. Сегодня прокуратура области направила в суд обвинительный акт, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двухлетний ребенок упал в кастрюлю с кипятком и от полученных ожогов скончался. Полицейские выяснили, что мать девочки не предприняла необходимых мер, чтобы предотвратить трагедию.

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32-летняя женщина также не обратилась к врачам, а смазывала ожоги маслом, гусиным жиром и зубной пастой. Ребенок умер от термических ожогов 80% поверхности тела.
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 Теги: Винницкая область, ребенок

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Сегодня, 11:34 » Автор: Татьяна Шедько
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