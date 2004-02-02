На Виннитчине двухлетний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипятком

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Жуткое происшествие случилось еще в октябре 2017 года. Сегодня прокуратура области направила в суд обвинительный акт, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Двухлетний ребенок упал в кастрюлю с кипятком и от полученных ожогов скончался. Полицейские выяснили, что мать девочки не предприняла необходимых мер, чтобы предотвратить трагедию.32-летняя женщина также не обратилась к врачам, а смазывала ожоги маслом, гусиным жиром и зубной пастой. Ребенок умер от термических ожогов 80% поверхности тела.