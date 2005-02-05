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Раздел: Происшествия  
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В Киевской области двое мужчин до смерти избили приятеля

В Киевской области двое мужчин до смерти избили приятеляОдин из преступников сам сообщил в полицию о преступлении.

Жуткое происшествие произошло в селе Забуянье, Макаровский район Киевской области. Об этом сообщили сегодня в областной полиции.

«Распитие спиртного между жителями села переросло в драку. Двое товарищей жестоко избили хозяина дома. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. О выявленном бездыханном теле мужчины сообщил полиции местный житель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Судмедэксперт установил, что смерть потерпевшего наступила в результате полученных множественных тяжелых травм грудной клетки. Уже через несколько часов оперативники установили и разыскали подозреваемых. Ими оказались местные жители 33 и 40 лет, среди которых и сам заявитель. Таким образом, он пытался ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в полиции.

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Преступники уже задержаны, продолжается следствие.
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 Теги: Киевская область, убийство

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Сегодня, 12:42 » Автор: Татьяна Шедько
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