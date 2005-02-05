Раздел: Происшествия
В Киевской области двое мужчин до смерти избили приятеля
Один из преступников сам сообщил в полицию о преступлении.
Жуткое происшествие произошло в селе Забуянье, Макаровский район Киевской области. Об этом сообщили сегодня в областной полиции.
«Распитие спиртного между жителями села переросло в драку. Двое товарищей жестоко избили хозяина дома. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. О выявленном бездыханном теле мужчины сообщил полиции местный житель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Судмедэксперт установил, что смерть потерпевшего наступила в результате полученных множественных тяжелых травм грудной клетки. Уже через несколько часов оперативники установили и разыскали подозреваемых. Ими оказались местные жители 33 и 40 лет, среди которых и сам заявитель. Таким образом, он пытался ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в полиции.
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Преступники уже задержаны, продолжается следствие.
Жуткое происшествие произошло в селе Забуянье, Макаровский район Киевской области. Об этом сообщили сегодня в областной полиции.
«Распитие спиртного между жителями села переросло в драку. Двое товарищей жестоко избили хозяина дома. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. О выявленном бездыханном теле мужчины сообщил полиции местный житель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Судмедэксперт установил, что смерть потерпевшего наступила в результате полученных множественных тяжелых травм грудной клетки. Уже через несколько часов оперативники установили и разыскали подозреваемых. Ими оказались местные жители 33 и 40 лет, среди которых и сам заявитель. Таким образом, он пытался ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в полиции.
Читайте также: Возле Киева нашли тело мужчины, - СМИ
Преступники уже задержаны, продолжается следствие.
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