В Киевской области двое мужчин до смерти избили приятеля

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Жуткое происшествие произошло в селе Забуянье, Макаровский район Киевской области. Об этом сообщили сегодня в областной полиции.«Распитие спиртного между жителями села переросло в драку. Двое товарищей жестоко избили хозяина дома. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. О выявленном бездыханном теле мужчины сообщил полиции местный житель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Судмедэксперт установил, что смерть потерпевшего наступила в результате полученных множественных тяжелых травм грудной клетки. Уже через несколько часов оперативники установили и разыскали подозреваемых. Ими оказались местные жители 33 и 40 лет, среди которых и сам заявитель. Таким образом, он пытался ввести в заблуждение правоохранителей», - рассказали в полиции.Преступники уже задержаны, продолжается следствие.