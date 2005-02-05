» » 30-летний педофил два года издевался над сыном и пасынком
Раздел: Происшествия  
0

30-летний педофил два года издевался над сыном и пасынком

Об происшествии рассказал Вячеслав Аброськин.

На севере Украины задержали педофила, который издевался над собственным сыном и ребенком своей жены в течение двух лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Стало известно об ужасном преступлении, которое было совершено 30-летним мужчиной в одной из северных областей Украины. О задержании педофила и подробностях рассказал на своей страничке в Фейсбуке Вячеслав Аброськин.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины написал: "Рахунок покалічених покидьками дітей зростає з кожним днем.

Сьогодні в одній з північних областей поліцейські затримали тридцятирічного покидька, який протягом останніх двох років ґвалтував свого рідного сина, 2007р.н., та сина своєї співмешканки, 2004 р.н.

Це стало можливим тільки завдяки небайдужості людини, яка запідозрила цього збочинця в статевих злочинах відносно дітей та звернула увагу поліції.

Ця тварина затримана, але що воно творило з цими дітьми протягом двох років навіть важко уявити.

Поки наша спільнота турбується за анонімність дитячих ґвалтівників, вони лишають наших дітей майбутнього.

Ще раз наведу слова міністра юстиції Польщі: «Право на охорону наших дітей ми ставимо вище анонімності злочинців. Закон повинен захищати дитину, а не педофіла».

Я - за відкритий реєстр цих покидьків.".

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Вячеслав прикрепил к своему сообщению фото насильника, который безжалостно развращал малолетнего родного сына, а также своего пасынка, но лицо извращенца закрыли, потому как Закон Украины не позволяет выставлять на всеобщее обозрение лица педофилов.

30-летний педофил два года издевался над сыном и пасынком
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: педофил, полиция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:57 » Автор: Анна Мартынова
     115
     0

Похожие новости по теме

В Сумской области парень надругался над двумя девочками В Сумской области парень надругался над двумя девочками

Парень изнасиловал двух 15-летних девочек.

В Киеве задержали педофила В Киеве задержали педофила

Мужчина развращал несовершеннолетних.

В Киеве задержали педофила В Киеве задержали педофила

Жертвами развратника стали двойняшки – брат и сестра.

Под Харьковом педофил 20 лет развращал детей Под Харьковом педофил 20 лет развращал детей

История приобрела широкую огласку.

На Волыни задержали 61-летнего педофила На Волыни задержали 61-летнего педофила

Извращенец задабривал ребенка конфетами и печеньем.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх