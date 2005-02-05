30-летний педофил два года издевался над сыном и пасынком

Об происшествии рассказал Вячеслав Аброськин.



На севере Украины задержали педофила, который издевался над собственным сыном и ребенком своей жены в течение двух лет, передает



Стало известно об ужасном преступлении, которое было совершено 30-летним мужчиной в одной из северных областей Украины. О задержании педофила и подробностях рассказал на своей страничке в Фейсбуке Вячеслав Аброськин.



Первый заместитель главы Национальной полиции Украины написал: "Рахунок покалічених покидьками дітей зростає з кожним днем.



Сьогодні в одній з північних областей поліцейські затримали тридцятирічного покидька, який протягом останніх двох років ґвалтував свого рідного сина, 2007р.н., та сина своєї співмешканки, 2004 р.н.



Це стало можливим тільки завдяки небайдужості людини, яка запідозрила цього збочинця в статевих злочинах відносно дітей та звернула увагу поліції.



Ця тварина затримана, але що воно творило з цими дітьми протягом двох років навіть важко уявити.



Поки наша спільнота турбується за анонімність дитячих ґвалтівників, вони лишають наших дітей майбутнього.



Ще раз наведу слова міністра юстиції Польщі: «Право на охорону наших дітей ми ставимо вище анонімності злочинців. Закон повинен захищати дитину, а не педофіла».



Я - за відкритий реєстр цих покидьків.".



Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду



Вячеслав прикрепил к своему сообщению фото насильника, который безжалостно развращал малолетнего родного сына, а также своего пасынка, но лицо извращенца закрыли, потому как Закон Украины не позволяет выставлять на всеобщее обозрение лица педофилов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На севере Украины задержали педофила, который издевался над собственным сыном и ребенком своей жены в течение двух лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор Стало известно об ужасном преступлении, которое было совершено 30-летним мужчиной в одной из северных областей Украины. О задержании педофила и подробностях рассказал на своей страничке в Фейсбуке Вячеслав Аброськин.Первый заместитель главы Национальной полиции Украины написал: "Рахунок покалічених покидьками дітей зростає з кожним днем.Сьогодні в одній з північних областей поліцейські затримали тридцятирічного покидька, який протягом останніх двох років ґвалтував свого рідного сина, 2007р.н., та сина своєї співмешканки, 2004 р.н.Це стало можливим тільки завдяки небайдужості людини, яка запідозрила цього збочинця в статевих злочинах відносно дітей та звернула увагу поліції.Ця тварина затримана, але що воно творило з цими дітьми протягом двох років навіть важко уявити.Поки наша спільнота турбується за анонімність дитячих ґвалтівників, вони лишають наших дітей майбутнього.Ще раз наведу слова міністра юстиції Польщі: «Право на охорону наших дітей ми ставимо вище анонімності злочинців. Закон повинен захищати дитину, а не педофіла».Я - за відкритий реєстр цих покидьків.".Вячеслав прикрепил к своему сообщению фото насильника, который безжалостно развращал малолетнего родного сына, а также своего пасынка, но лицо извращенца закрыли, потому как Закон Украины не позволяет выставлять на всеобщее обозрение лица педофилов.



