Раздел: Происшествия
В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенец
Трагическое происшествие случилось в Симферополе.
Сегодня, 2 марта, в Симферополе в одном из жилых многоэтажных домов оброрвался лифт. Из-за падения погибли женщина и шестимесячный ребенок.
«Две бригады скорой помощи выехали на место, но мать и младенец погибли до приезда медиков», – сказано в сообщении местного «минздрава».
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Погибшей было 38 лет. В лифте больше никого не было. Сейчас выясняются причины смертельного происшествия.
Сегодня, 2 марта, в Симферополе в одном из жилых многоэтажных домов оброрвался лифт. Из-за падения погибли женщина и шестимесячный ребенок.
«Две бригады скорой помощи выехали на место, но мать и младенец погибли до приезда медиков», – сказано в сообщении местного «минздрава».
Читайте также: На Донетчине автомобиль насмерть сбил женщину на санках
Погибшей было 38 лет. В лифте больше никого не было. Сейчас выясняются причины смертельного происшествия.
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