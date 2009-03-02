» » В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенец
Раздел: Происшествия  
0

В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенец

В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенецТрагическое происшествие случилось в Симферополе.

Сегодня, 2 марта, в Симферополе в одном из жилых многоэтажных домов оброрвался лифт. Из-за падения погибли женщина и шестимесячный ребенок.

«Две бригады скорой помощи выехали на место, но мать и младенец погибли до приезда медиков», – сказано в сообщении местного «минздрава».

Читайте также: На Донетчине автомобиль насмерть сбил женщину на санках

Погибшей было 38 лет. В лифте больше никого не было. Сейчас выясняются причины смертельного происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, лифт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:29 » Автор: Татьяна Шедько
     377
     0

Похожие новости по теме

На Донетчине автомобиль насмерть сбил женщину на санках На Донетчине автомобиль насмерть сбил женщину на санках

Женщина умерла в больнице от полученных травм.

На Полтавщине автомобиль насмерть сбил пенсионерку На Полтавщине автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Женщина погибла на месте аварии.

На Львовщине автомобиль насмерть сбил женщину На Львовщине автомобиль насмерть сбил женщину

Женщина-пешеход погибла на месте аварии от полученных травм.

Трагическое ЧП на Житомирщине: поезд насмерть сбил пенсионерку Трагическое ЧП на Житомирщине: поезд насмерть сбил пенсионерку

70-летняя женщина погибла на месте аварии.

В Луцке лифт убил женщину В Луцке лифт убил женщину

Трагедия произошла в одном из жилых домов в Луцке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх