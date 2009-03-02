В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенец

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Сегодня, 2 марта, в Симферополе в одном из жилых многоэтажных домов оброрвался лифт. Из-за падения погибли женщина и шестимесячный ребенок.«Две бригады скорой помощи выехали на место, но мать и младенец погибли до приезда медиков», – сказано в сообщении местного «минздрава».Погибшей было 38 лет. В лифте больше никого не было. Сейчас выясняются причины смертельного происшествия.