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Раздел: Происшествия  
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Смертельная авария на въезде в Одессу: новые подробности

Смертельная авария на въезде в Одессу: новые подробностиАвтомобиль на скорости влетел под фуру.

Сегодня, 5 марта, утром на Киевской трассе, у Клеверного моста, произошло страшное ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция.

В сторону Одессы ехал грузовик DAF, а за ним на скорости ехал Volkswagen. Автомобиль протаранил фуру и залетел под нее. Ранее не было известно о жертвах, хотя предполагалось, что без них не обошлось.

Спасатели достали автомобиль из-под грузовика. Выяснилось, что в машине кроме водителя больше никого не было. Мужчина погиб на месте.

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«Кроме погибшего водителя, в машине никого не было. Водитель – мужчина 1977 года рождения. По всей видимости, он работал таксистом – в салоне нашли шашечки. Полиция не исключает, что гражданин уснул за рулем», – поделились в полиции.

Смертельная авария на въезде в Одессу: новые подробности

Смертельная авария на въезде в Одессу: новые подробности

Смертельная авария на въезде в Одессу: новые подробности
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 16:15 » Автор: Татьяна Шедько
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