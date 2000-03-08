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Раздел: Происшествия  
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В Луцке пенсионер совершил самоубийство, выстрелив себе в висок

В Луцке пенсионер совершил самоубийство, выстрелив себе в високМужчина покончил с собой после отказа жены пойти за алкоголем.

В Луцке 65-летний мужчина выстрелил себе в висок. Об этом сегодня сообщили в патрульной полиции области.

В патрульную полицию поступило сообщение, что на улице Сечевой в Луцке произошла попытка самоубийства. Полицейские прибыли на место и увидели человека, лежащего на диване, вокруг было много крови, а у дверей находился предмет, похожий на пистолет. 65-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Супруга сообщила, что муж выстрелил себе в висок после того, как получил от нее отказ пойти к соседям за алкоголем. Он был пьян.

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Предварительно, в пистолете были самодельные резиновые пули с вкрученными шурупами. В больнице мужчина скончался.
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 Теги: Луцк, самоубийство

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Сегодня, 11:04 » Автор: Татьяна Шедько
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