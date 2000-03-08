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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье на ходу загорелся трамвай

В Запорожье на ходу загорелся трамвайВ трамвае находились пассажиры.

Сегодня, 13 марта, в Запорожье на конечной остановке начал гореть трамвай. Об этом сообщили в областной полиции.

Возгорание случилось в кабинке водителя. Пассажиры успели выйти из трамвая самостоятельно. Обошлось без пострадавших. На место прибыли спасатели, которые потушили пожар.

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Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. Уже проходит расследование.

В Запорожье на ходу загорелся трамвай
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 Теги: Запорожье, трамвай

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Сегодня, 15:49 » Автор: Татьяна Шедько
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