В Запорожье на ходу загорелся трамвай

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Сегодня, 13 марта, в Запорожье на конечной остановке начал гореть трамвай. Об этом сообщили в областной полиции.Возгорание случилось в кабинке водителя. Пассажиры успели выйти из трамвая самостоятельно. Обошлось без пострадавших. На место прибыли спасатели, которые потушили пожар.Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. Уже проходит расследование.