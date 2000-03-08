Раздел: Происшествия
В Запорожье на ходу загорелся трамвай
В трамвае находились пассажиры.
Сегодня, 13 марта, в Запорожье на конечной остановке начал гореть трамвай. Об этом сообщили в областной полиции.
Возгорание случилось в кабинке водителя. Пассажиры успели выйти из трамвая самостоятельно. Обошлось без пострадавших. На место прибыли спасатели, которые потушили пожар.
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Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. Уже проходит расследование.
Сегодня, 13 марта, в Запорожье на конечной остановке начал гореть трамвай. Об этом сообщили в областной полиции.
Возгорание случилось в кабинке водителя. Пассажиры успели выйти из трамвая самостоятельно. Обошлось без пострадавших. На место прибыли спасатели, которые потушили пожар.
Читайте также: В Киеве на элитный автомобиль упала большая глыба льда
Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. Уже проходит расследование.
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