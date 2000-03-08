Раздел: Происшествия
Пожар в Киеве: появились новые подробности
По информации ГСЧС, ЧП произошло на ул. Большой Васильковской.
Масштабный пожар в Киеве, о котором ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, произошел на территории складов по адресу Туполева 31.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Масштабный пожар в Киеве на Туполева 31: горят склады, 800 квадратов. Вынесли 15 кислородных баллонов. На месте значительные силы ГСЧС", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажном здании. На месте работают несколько пожарных машин и десятки спасателей. Что именно хранилось на складе, пока не известно. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Также нет информации о пострадавших и погибших.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: новые подробности
Напомним, 8 марта в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре.
Масштабный пожар в Киеве, о котором ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, произошел на территории складов по адресу Туполева 31.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Масштабный пожар в Киеве на Туполева 31: горят склады, 800 квадратов. Вынесли 15 кислородных баллонов. На месте значительные силы ГСЧС", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажном здании. На месте работают несколько пожарных машин и десятки спасателей. Что именно хранилось на складе, пока не известно. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Также нет информации о пострадавших и погибших.
Читайте также: Масштабный пожар в Киеве: новые подробности
Напомним, 8 марта в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре.
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