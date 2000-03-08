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Раздел: Происшествия  
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Пожар в Киеве: появились новые подробности

Пожар в Киеве: появились новые подробностиПо информации ГСЧС, ЧП произошло на ул. Большой Васильковской.

Масштабный пожар в Киеве, о котором ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, произошел на территории складов по адресу Туполева 31.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Масштабный пожар в Киеве на Туполева 31: горят склады, 800 квадратов. Вынесли 15 кислородных баллонов. На месте значительные силы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажном здании. На месте работают несколько пожарных машин и десятки спасателей. Что именно хранилось на складе, пока не известно. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Также нет информации о пострадавших и погибших.

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Напомним, 8 марта в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре.
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 Теги: Пожар в Киеве, Киев

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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Ирина  
Сегодня, 20:19

"на ул. Большой Васильковской"..."по адресу Туполева 31" Гениально! В Житомире по адресу г.Полтава... )))

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