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Раздел: Происшествия  
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В Миргороде военнослужащий покончил с собой

В Миргороде военнослужащий покончил с собой25-летний военнослужащий застрелился в части.

Происшествие случилось в одной из воинских частей Миргорода Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

25-летний военный, который служил по контракту, погиб во время несения службы от огнестрельного ранения. Основная версия – самоубийство.

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Уже открыто уголовное производство. Проверяются также и другие возможные версии гибели. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
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 Теги: Миргород, военные

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Сегодня, 14:59 » Автор: Татьяна Шедько
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