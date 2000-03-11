Раздел: Происшествия
В Миргороде военнослужащий покончил с собой
25-летний военнослужащий застрелился в части.
Происшествие случилось в одной из воинских частей Миргорода Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
25-летний военный, который служил по контракту, погиб во время несения службы от огнестрельного ранения. Основная версия – самоубийство.
Читайте также: В Киеве мужчина избил полицейского
Уже открыто уголовное производство. Проверяются также и другие возможные версии гибели. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Происшествие случилось в одной из воинских частей Миргорода Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
25-летний военный, который служил по контракту, погиб во время несения службы от огнестрельного ранения. Основная версия – самоубийство.
Читайте также: В Киеве мужчина избил полицейского
Уже открыто уголовное производство. Проверяются также и другие возможные версии гибели. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
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