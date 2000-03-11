В Миргороде военнослужащий покончил с собой

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Происшествие случилось в одной из воинских частей Миргорода Полтавской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.25-летний военный, который служил по контракту, погиб во время несения службы от огнестрельного ранения. Основная версия – самоубийство.Уже открыто уголовное производство. Проверяются также и другие возможные версии гибели. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.