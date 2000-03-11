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Раздел: Происшествия  
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ДТП возле Львова: сотрудница таможни на Kia сбила пешеходов

ДТП возле Львова: сотрудница таможни на Kia сбила пешеходовМужчин с серьезными травмами доставили в больницу.

Авария произошла вчера около 19:10 возле поселка Рясна-Руська, что в Яворовском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

37-летняя местная жительница на Kia Sportage сбила двух мужчин.

«В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы», – поделились в полиции.

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Игорь Зинкевич, депутат городского совета, сообщил, что женщина, совершившая ДТП, является работником таможни.

ДТП возле Львова: сотрудница таможни на Kia сбила пешеходов
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 Теги: Львов, ДТП

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Сегодня, 17:20 » Автор: Татьяна Шедько
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