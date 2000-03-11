Раздел: Происшествия
ДТП возле Львова: сотрудница таможни на Kia сбила пешеходов
Мужчин с серьезными травмами доставили в больницу.
Авария произошла вчера около 19:10 возле поселка Рясна-Руська, что в Яворовском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
37-летняя местная жительница на Kia Sportage сбила двух мужчин.
«В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы», – поделились в полиции.
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Игорь Зинкевич, депутат городского совета, сообщил, что женщина, совершившая ДТП, является работником таможни.
Авария произошла вчера около 19:10 возле поселка Рясна-Руська, что в Яворовском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
37-летняя местная жительница на Kia Sportage сбила двух мужчин.
«В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы», – поделились в полиции.
Читайте также: «Пьяное» ДТП у Львова: столкнулись авто полиции и Volkswagen
Игорь Зинкевич, депутат городского совета, сообщил, что женщина, совершившая ДТП, является работником таможни.
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