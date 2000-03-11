ДТП возле Львова: сотрудница таможни на Kia сбила пешеходов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Авария произошла вчера около 19:10 возле поселка Рясна-Руська, что в Яворовском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.37-летняя местная жительница на Kia Sportage сбила двух мужчин.«В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы», – поделились в полиции.Игорь Зинкевич, депутат городского совета, сообщил, что женщина, совершившая ДТП, является работником таможни.