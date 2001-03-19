Раздел: Происшествия
Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр
Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.
Пожар разгорелся в Нереснице Тячевского района Закарпатской области. об этом сообщает областная ГСЧС.
Начал гореть четырехэтажный торговый центр. Возгорание произошло сегодня утром, около 08:35 огонь удалось локализовать. Площадь пожара - около 1 000 кв. метров. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.
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Информации о пострадавших не поступало. Также пока неизвестно, что стало причиной пожара.
Пожар разгорелся в Нереснице Тячевского района Закарпатской области. об этом сообщает областная ГСЧС.
Начал гореть четырехэтажный торговый центр. Возгорание произошло сегодня утром, около 08:35 огонь удалось локализовать. Площадь пожара - около 1 000 кв. метров. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.
Читайте также: В Киеве ночью сгорел автомобиль
Информации о пострадавших не поступало. Также пока неизвестно, что стало причиной пожара.
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