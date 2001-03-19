» » Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр
Раздел: Происшествия  
0

Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр

Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центрПлощадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

Пожар разгорелся в Нереснице Тячевского района Закарпатской области. об этом сообщает областная ГСЧС.

Начал гореть четырехэтажный торговый центр. Возгорание произошло сегодня утром, около 08:35 огонь удалось локализовать. Площадь пожара - около 1 000 кв. метров. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Читайте также: В Киеве ночью сгорел автомобиль

Информации о пострадавших не поступало. Также пока неизвестно, что стало причиной пожара.
Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр

Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр

Масштабный пожар на Закарпатье: горит торговый центр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, Закарпатье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:01 » Автор: Татьяна Шедько
     30
     0

Похожие новости по теме

Масштабный пожар в Одессе: горит ресторан Масштабный пожар в Одессе: горит ресторан

Площадь пожара уже составляет 300 квадратных метров.

В Тернопольской области на фабрике разгорелся масштабный пожар В Тернопольской области на фабрике разгорелся масштабный пожар

Пострадавших в результате пожара нет.

Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии

Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Во Львове на рынке вспыхнул пожар Во Львове на рынке вспыхнул пожар

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

В Киеве во время пожара сгорел мужчина В Киеве во время пожара сгорел мужчина

Возгорание на площади 120 квадратных метров тушили 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава ГСЧС


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх