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Раздел: Происшествия  
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На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль

На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобильВ результате столкновения пострадал полицейский.

Сегодня, 20 марта, на трассе Львов – Краковец произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«Столкнулись фура и Renault Duster. Со слов свидетелей, пострадал полицейский. В Renault оторвано колесо и побитая передняя левая сторона. На месте работали скорая помощь и патрульная полиция», - написали в соцсети.

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Точной информации о пострадавшем пока нет. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль

На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль

На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль

На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль
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 Теги: Львовская область, ДТП

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Шедько
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