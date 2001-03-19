На трассе Львов – Краковец столкнулись фура и полицейский автомобиль

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Сегодня, 20 марта, на трассе Львов – Краковец произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Столкнулись фура и Renault Duster. Со слов свидетелей, пострадал полицейский. В Renault оторвано колесо и побитая передняя левая сторона. На месте работали скорая помощь и патрульная полиция», - написали в соцсети.Точной информации о пострадавшем пока нет. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.