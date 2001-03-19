В Киеве во дворе сгорел автомобиль

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Происшествие случилось вчера, 20 марта, около 08:25 в Дарницком районе на ул. Вишняковской, 9. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской ГСЧС.«Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло во дворе 16-этажного дома в припаркованном автомобиле Skoda Octavia. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 08:40 пожар был ликвидирован», - поделились спасатели.Автомобиль получил значительные повреждения. Также повредился припаркованный рядом Peugeot. Причина возгорания устанавливается полицейскими.