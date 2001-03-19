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Раздел: Происшествия  
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В Киеве во дворе сгорел автомобиль

В Киеве во дворе сгорел автомобильВ результате возгорания обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось вчера, 20 марта, около 08:25 в Дарницком районе на ул. Вишняковской, 9. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской ГСЧС.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло во дворе 16-этажного дома в припаркованном автомобиле Skoda Octavia. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 08:40 пожар был ликвидирован», - поделились спасатели.

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Автомобиль получил значительные повреждения. Также повредился припаркованный рядом Peugeot. Причина возгорания устанавливается полицейскими.
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 Теги: автомобиль, пожар

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Сегодня, 14:37 » Автор: Татьяна Шедько
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