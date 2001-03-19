В Киеве горел многоэтажный жилой дом

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Возгорание произошло в ночь на 22 марта около 01:05 в столице на улице Павла Тычыны 20А на Березняках в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.Возгорание произошло в кладовке на последнем этаже 16-этажного здания. Все лестничные марши залиты водой, а также затоплены лифты. На место кроме спасателей прибыли медики и правоохранители.За полчаса удалось потушить огонь. Никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна, ее установить следствие.