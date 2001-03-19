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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горел многоэтажный жилой дом

В Киеве горел многоэтажный жилой домВ результате пожара никто не пострадал.

Возгорание произошло в ночь на 22 марта около 01:05 в столице на улице Павла Тычыны 20А на Березняках в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.

Возгорание произошло в кладовке на последнем этаже 16-этажного здания. Все лестничные марши залиты водой, а также затоплены лифты. На место кроме спасателей прибыли медики и правоохранители.

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За полчаса удалось потушить огонь. Никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна, ее установить следствие.
В Киеве горел многоэтажный жилой дом

В Киеве горел многоэтажный жилой дом

В Киеве горел многоэтажный жилой дом

В Киеве горел многоэтажный жилой дом
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 09:48 » Автор: Татьяна Шедько
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