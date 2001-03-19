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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул троллейбус во время движения

В Киеве вспыхнул троллейбус во время движенияК счастью, никто не пострадал

В ночь на 23 марта на Воздухофлотском проспекте загорелся троллейбус. Возгорание случилось примерно в 00:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Транспорт ехал в сторону Севастопольской площади. Около улицы Авиаконструктора Антоновича, из его заднего колеса стал валить дым.

Водитель остановился и сразу же вызвал спасателей. Пожар потушили буквально за несколько минут.

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К счастью, никто не пострадал, так как троллейбус направлялся в депо и в нем не было пассажиров.
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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