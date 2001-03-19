В Киеве вспыхнул троллейбус во время движения

К счастью, никто не пострадал



В ночь на 23 марта на Воздухофлотском проспекте загорелся троллейбус. Возгорание случилось примерно в 00:15, пишет



Транспорт ехал в сторону Севастопольской площади. Около улицы Авиаконструктора Антоновича, из его заднего колеса стал валить дым.



Водитель остановился и сразу же вызвал спасателей. Пожар потушили буквально за несколько минут.



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К счастью, никто не пострадал, так как троллейбус направлялся в депо и в нем не было пассажиров. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на 23 марта на Воздухофлотском проспекте загорелся троллейбус. Возгорание случилось примерно в 00:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Транспорт ехал в сторону Севастопольской площади. Около улицы Авиаконструктора Антоновича, из его заднего колеса стал валить дым.Водитель остановился и сразу же вызвал спасателей. Пожар потушили буквально за несколько минут.К счастью, никто не пострадал, так как троллейбус направлялся в депо и в нем не было пассажиров.



