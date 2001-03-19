Раздел: Происшествия
В Киеве вспыхнул троллейбус во время движения
К счастью, никто не пострадал
В ночь на 23 марта на Воздухофлотском проспекте загорелся троллейбус. Возгорание случилось примерно в 00:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Транспорт ехал в сторону Севастопольской площади. Около улицы Авиаконструктора Антоновича, из его заднего колеса стал валить дым.
Водитель остановился и сразу же вызвал спасателей. Пожар потушили буквально за несколько минут.
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К счастью, никто не пострадал, так как троллейбус направлялся в депо и в нем не было пассажиров.
В ночь на 23 марта на Воздухофлотском проспекте загорелся троллейбус. Возгорание случилось примерно в 00:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Транспорт ехал в сторону Севастопольской площади. Около улицы Авиаконструктора Антоновича, из его заднего колеса стал валить дым.
Водитель остановился и сразу же вызвал спасателей. Пожар потушили буквально за несколько минут.
Читайте также: В Киеве троллейбус врезался в жилой дом
К счастью, никто не пострадал, так как троллейбус направлялся в депо и в нем не было пассажиров.
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