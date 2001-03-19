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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть авто

Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть автоВодитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с пятью автомобилями

В Харькове возле авторынка Лоск произошло ДТП с участием шести машин, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 23 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

"По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

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На водителя DAF патрульные составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения (ст.124).

Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть авто
Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть авто
Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть авто
Масштабное ДТП в Харькове: водитель фуры разбил шесть авто
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 Теги: ДТП, Харьков

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Сегодня, 19:50 » Автор: Татьяна Ларина
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