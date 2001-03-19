» » Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Раздел: Происшествия  
0

Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших

Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавшихВиновником аварии стал водитель Skoda.

Вчера, 23 марта, в Днепре произошло лобовое столкновение Opel и Skoda, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Инцидент произошел около 23:00, на проспекте Богдана Хмельницкого. Известно, что Opel ехал по главной, в то время практически в месте аварии Skoda выехала на трамвайные рельсы и не пропустил Opel, двигавшийся справа от Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

"Предварительно, у пассажира Opel закрытая черепно-мозговая травма. А у водителя, возможно, ушиб спины. Другой пассажир, который получил ушибы, отказался от госпитализации", - сказано в сообщении.

Читайте также: Лобовое ДТП в Днепре: пятеро пострадавших

На месте работала карета "скорой помощи", ДТП оформлял патруль полиции.

Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Днепр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:47 » Автор: Анна Мартынова
     213
     0

Похожие новости по теме

В Днепре столкнулись Skoda и Mercedes: пострадала беременная В Днепре столкнулись Skoda и Mercedes: пострадала беременная

Больше в ДТП никто не пострадал.

Лобовое столкновение в Киеве: Opel влетел в микроавтобус и Alfa Romeo Лобовое столкновение в Киеве: Opel влетел в микроавтобус и Alfa Romeo

Сильно пострадал водитель Опеля.

Жуткое лобовое столкновение в Киеве - автобус врезался в маршрутку Жуткое лобовое столкновение в Киеве - автобус врезался в маршрутку

В Киеве на улице Стеценко маршрутный автобус врезался в микроавтобус Opel.

На Львовщине столкнулись Skoda и BMW: много пострадавших На Львовщине столкнулись Skoda и BMW: много пострадавших

Четыре человека получили травмы, один из них – в реанимации.

На Харьковщине столкнулись Opel и Skoda: много пострадавших На Харьковщине столкнулись Opel и Skoda: много пострадавших

В результате аварии пострадали пять человек.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх