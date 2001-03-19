Раздел: Происшествия
Лобовое ДТП в Днепре: трое пострадавших
Виновником аварии стал водитель Skoda.
Вчера, 23 марта, в Днепре произошло лобовое столкновение Opel и Skoda, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Инцидент произошел около 23:00, на проспекте Богдана Хмельницкого. Известно, что Opel ехал по главной, в то время практически в месте аварии Skoda выехала на трамвайные рельсы и не пропустил Opel, двигавшийся справа от Skoda.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.
"Предварительно, у пассажира Opel закрытая черепно-мозговая травма. А у водителя, возможно, ушиб спины. Другой пассажир, который получил ушибы, отказался от госпитализации", - сказано в сообщении.
Читайте также: Лобовое ДТП в Днепре: пятеро пострадавших
На месте работала карета "скорой помощи", ДТП оформлял патруль полиции.
Вчера, 23 марта, в Днепре произошло лобовое столкновение Opel и Skoda, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Инцидент произошел около 23:00, на проспекте Богдана Хмельницкого. Известно, что Opel ехал по главной, в то время практически в месте аварии Skoda выехала на трамвайные рельсы и не пропустил Opel, двигавшийся справа от Skoda.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.
"Предварительно, у пассажира Opel закрытая черепно-мозговая травма. А у водителя, возможно, ушиб спины. Другой пассажир, который получил ушибы, отказался от госпитализации", - сказано в сообщении.
Читайте также: Лобовое ДТП в Днепре: пятеро пострадавших
На месте работала карета "скорой помощи", ДТП оформлял патруль полиции.
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