Раздел: Происшествия
В Киеве трамвай сошел с рельсов
Движение приостановлено трамваев.
Трамвай слегка поцарапал полотно соскочившим с рельсов колесом. Из-за инцидента на улице Глыбочицкой в Киеве, было на три часа приостановлено движение трамваев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
В субботу, 24 марта, на улице Глыбочицкой в Киеве, сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.
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Отмечается, что в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.
Трамвай слегка поцарапал полотно соскочившим с рельсов колесом. Из-за инцидента на улице Глыбочицкой в Киеве, было на три часа приостановлено движение трамваев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
В субботу, 24 марта, на улице Глыбочицкой в Киеве, сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.
Читайте также: В Киеве трамвай сошел с рельс: движение заблокировано
Отмечается, что в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.
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