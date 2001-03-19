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Раздел: Происшествия  
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В Киеве трамвай сошел с рельсов

В Киеве трамвай сошел с рельсовДвижение приостановлено трамваев.

Трамвай слегка поцарапал полотно соскочившим с рельсов колесом. Из-за инцидента на улице Глыбочицкой в Киеве, было на три часа приостановлено движение трамваев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

В субботу, 24 марта, на улице Глыбочицкой в Киеве, сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

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Отмечается, что в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.
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 Теги: Киев, трамвай, авария

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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