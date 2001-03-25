Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе
Мужчина похитил более трех тысяч гривен.
Сегодня, 26 марта, около 15:00 в столице на просп. Бандеры 16 в районе станции метро "Почайна" мужчина ограбил кредит-кафе "Деньги всем". Об этом сообщили Стражи.Эспрессо.
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Мужчина около 30 лет зашел в помещение и, угрожая ножом, забрал из кассы более трех тыс. гривен. После – он сбежал в неизвестном направлении. На место прибыли полицейские, которые начали поиски правонарушителя.
Сегодня, 26 марта, около 15:00 в столице на просп. Бандеры 16 в районе станции метро "Почайна" мужчина ограбил кредит-кафе "Деньги всем". Об этом сообщили Стражи.Эспрессо.
Читайте также: В Киеве мужчина вез в метро мешки с порохом
Мужчина около 30 лет зашел в помещение и, угрожая ножом, забрал из кассы более трех тыс. гривен. После – он сбежал в неизвестном направлении. На место прибыли полицейские, которые начали поиски правонарушителя.
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