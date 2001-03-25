В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Сегодня, 26 марта, около 15:00 в столице на просп. Бандеры 16 в районе станции метро "Почайна" мужчина ограбил кредит-кафе "Деньги всем". Об этом сообщили Стражи.Эспрессо.Мужчина около 30 лет зашел в помещение и, угрожая ножом, забрал из кассы более трех тыс. гривен. После – он сбежал в неизвестном направлении. На место прибыли полицейские, которые начали поиски правонарушителя.