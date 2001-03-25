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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе

В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафеМужчина похитил более трех тысяч гривен.

Сегодня, 26 марта, около 15:00 в столице на просп. Бандеры 16 в районе станции метро "Почайна" мужчина ограбил кредит-кафе "Деньги всем". Об этом сообщили Стражи.Эспрессо.

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Мужчина около 30 лет зашел в помещение и, угрожая ножом, забрал из кассы более трех тыс. гривен. После – он сбежал в неизвестном направлении. На место прибыли полицейские, которые начали поиски правонарушителя.
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 17:53 » Автор: Татьяна Шедько
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