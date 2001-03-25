В Киеве пьяный водитель на Chery врезался в дерево

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Авария произошла 26 марта около 23:00 в столице на бульваре Ивана Лепсе, 67 (бульвар Вацлава Гавела). Об этом сообщает Информатор.Водитель Chery не смог справиться с управлением и влетел в дерево. Мужчина рассказал полицейским, что хотел объехать яму и у него лопнуло колесо. Авто занесло и оно врезалась в дерево. Машину развернуло и отбросило на несколько метров.Полицию и медиков вызвали прохожие, т.к. дверь авто заклинило. К счастью, мужчина не пострадал. Однако у него были явные признаки алкогольного опьянения.