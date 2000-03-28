Раздел: Происшествия
В Киеве избили водителя «скорой» за замечание
Автомобиль не предоставил возможности машине „скорой помощи“ проехать.
В Киеве на улице Зодчих избили водителя «скорой помощи» за замечание о блокировке проезда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
«Только что водитель данного авто, который стоял во дворе возле дома по ул. Зодчих 80-А, не предоставил возможности машине „скорой помощи“ проехать, на замечание выбежал из машины, вытащил нашего водителя из-за руля, завалил и начал бить, в руках у него был пистолет, но к счастью не успел им воспользоваться», — сообщили сообществу врачи «скорой».
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Автомобиль, заблокировавший проезд, — Toyota Camry АI9888BE.
В Киеве на улице Зодчих избили водителя «скорой помощи» за замечание о блокировке проезда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
«Только что водитель данного авто, который стоял во дворе возле дома по ул. Зодчих 80-А, не предоставил возможности машине „скорой помощи“ проехать, на замечание выбежал из машины, вытащил нашего водителя из-за руля, завалил и начал бить, в руках у него был пистолет, но к счастью не успел им воспользоваться», — сообщили сообществу врачи «скорой».
Читайте также: В Киеве автомобилисты избили пешехода
Автомобиль, заблокировавший проезд, — Toyota Camry АI9888BE.
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