В центре Харькова нашли тело повешенного

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вчера, 27 марта, ночью в центре Харькова нашли тело повешенного мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.«Возле улицы Веснина нашли труп местного жителя. Им оказался мужчина без определенного места жительства, который жил неподалеку под теплотрассой. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия», — поделились в полиции.Вероятно, парень имел суицидальные наклонности, т.к. его мать тоже наложила на себя руки.