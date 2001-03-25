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Раздел: Происшествия  
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В центре Харькова нашли тело повешенного

В центре Харькова нашли тело повешенного Тело парня нашли его знакомые.

Вчера, 27 марта, ночью в центре Харькова нашли тело повешенного мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Возле улицы Веснина нашли труп местного жителя. Им оказался мужчина без определенного места жительства, который жил неподалеку под теплотрассой. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия», — поделились в полиции.

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Вероятно, парень имел суицидальные наклонности, т.к. его мать тоже наложила на себя руки.
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 Теги: Харьков, самоубийство

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Сегодня, 17:25 » Автор: Татьяна Шедько
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