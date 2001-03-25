Раздел: Происшествия
На польско-украинской границе Skoda насмерть сбила мужчину
Мужчина вышел из авто и его сбила машина.
Смертельное происшествие случилось вчера, около 11:30, возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе. Об этом сообщает местное издание Nowiny24.pl.
«По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины», – сказано в сообщении.
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Мужчина умер от полученных травм. Водитель Skoda был трезв.
Смертельное происшествие случилось вчера, около 11:30, возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе. Об этом сообщает местное издание Nowiny24.pl.
«По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины», – сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие
Мужчина умер от полученных травм. Водитель Skoda был трезв.
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