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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие

В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие Мужчина ограбил машину прямо на глазах у владелицы.

Ограбление произошло на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. В полицию обратилась 28-летяя киевлянка, которая рассказала, что мужчина на ее глазах ограбил Mitsubishi . Об этом сегодня сообщили в секторе коммуникации киевской полиции.

«Она услышала звук сигнализации и увидела, как незнакомец вытаскивает из салона ее машины видеорегистратор. Двое прохожих, которые отреагировали на крики потерпевшей, догнали грабителя», - поделились в полиции.

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Полиция задержала 33-летнего мужчину. Он ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение краж из автомобилей. При нем нашли украденный видеорегистратор.
В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие

В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 17:38 » Автор: Татьяна Шедько
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