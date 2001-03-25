Раздел: Происшествия
В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие
Мужчина ограбил машину прямо на глазах у владелицы.
Ограбление произошло на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. В полицию обратилась 28-летяя киевлянка, которая рассказала, что мужчина на ее глазах ограбил Mitsubishi . Об этом сегодня сообщили в секторе коммуникации киевской полиции.
«Она услышала звук сигнализации и увидела, как незнакомец вытаскивает из салона ее машины видеорегистратор. Двое прохожих, которые отреагировали на крики потерпевшей, догнали грабителя», - поделились в полиции.
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Полиция задержала 33-летнего мужчину. Он ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение краж из автомобилей. При нем нашли украденный видеорегистратор.
Ограбление произошло на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. В полицию обратилась 28-летяя киевлянка, которая рассказала, что мужчина на ее глазах ограбил Mitsubishi . Об этом сегодня сообщили в секторе коммуникации киевской полиции.
«Она услышала звук сигнализации и увидела, как незнакомец вытаскивает из салона ее машины видеорегистратор. Двое прохожих, которые отреагировали на крики потерпевшей, догнали грабителя», - поделились в полиции.
Читайте также: В Киеве ограбили женщину посреди улицы
Полиция задержала 33-летнего мужчину. Он ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение краж из автомобилей. При нем нашли украденный видеорегистратор.
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