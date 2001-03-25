В Киеве мужчину, ограбившего авто, задержали прохожие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ограбление произошло на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. В полицию обратилась 28-летяя киевлянка, которая рассказала, что мужчина на ее глазах ограбил Mitsubishi . Об этом сегодня сообщили в секторе коммуникации киевской полиции.«Она услышала звук сигнализации и увидела, как незнакомец вытаскивает из салона ее машины видеорегистратор. Двое прохожих, которые отреагировали на крики потерпевшей, догнали грабителя», - поделились в полиции.Полиция задержала 33-летнего мужчину. Он ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение краж из автомобилей. При нем нашли украденный видеорегистратор.