В Киеве людей, выбросивших ребенка на улицу, отпустили под домашний арест

Коллекторы, решив ускорить вопрос, ворвались в чужой дом и выкинули на улицу ребенка.



Вечером 30 марта Киево-Святошинский районный суд избрал меру пресечения девяти молодчикам, которые два дня назад незаконно проникли в частный дом в поселке Неграши под Киевом, и, угрожая оружием 11-летней девочке, которая была на тот момент дома одна, выкинули ее за дверь.



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Заседание должно было начаться сегодня в полдень, однако конвой привез подозреваемых лишь в половине третьего. Молодые ребята, внешне вполне адекватные и совсем не похожие на криминальных авторитетов, смирно проходили процедуру регистрации в суде, попарно прикованные наручниками к сотрудникам правоохранительных органов. Процесс избрания им меры пресечения затянулся на долгих четыре часа. Причем заседание было закрытым. Когда судья поднял вопрос о том, можно ли присутствовать на заседании представителям СМИ, прокуратура высказалась категорически против, и журналистам пришлось покинуть помещение.



— Дело в том, что на этом заседании будут звучать подробности обстоятельств преступления, — объяснил заместитель начальника следственного отделения Киево-Святошинского отделения полиции ГУНП в Киевской области Александр Ковальчук. — На данном этапе знать эти подробности имеют право лишь представители сторон. Даже свидетелям вход сюда заказан.



В конце концов суд решил отпустить всех коллекторов под домашний арест. Прокуратура будет обжаловать это решение и ходатайствовать об изменении им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЧП случилось в среду, 28 марта, в поселке Неграши под Киевом. Девять вооруженных ножами молодых людей начали ломиться в дом. На стук никто не открыл, потому что хозяев дома не было, а их 11-летняя дочка, которая страдает пороком сердца, конечно, не стала открывать незнакомцам. Тогда молодчики разбили окна, ворвались внутрь и вышвырнули перепуганного насмерть ребенка на улицу, выбросив следом какие-то вещи. Девочка побежала за помощью к соседям, те сразу сообщили о происшествии ее матери и вызвали полицию.



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— Речь идет о спорном доме, у которого, кроме собственников, объявился еще один потенциальный хозяин, — объяснил спикер ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. — Кто там прав, а кто виноват, сейчас решает суд. Человек, который позиционирует себя новым владельцем, попытался «ускорить» процесс выселения хозяев и подключил коллекторов. Те без всяких на то оснований и прав ворвались в чужой дом, напали на беззащитного ребенка. После произошедшего «скорая» забрала девочку в больницу. Подозреваемые были задержаны на месте преступления. Им инкриминируется статья «Разбой», предусматривающая до семи лет лишения свободы.



Что касается потерпевшей, то она общаться с прессой отказалась наотрез, объяснив это тем, что боится за свою жизнь и жизнь своей дочери. Особенно теперь, когда коллекторы, ворвавшиеся к ней в дом, фактически остались на свободе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером 30 марта Киево-Святошинский районный суд избрал меру пресечения девяти молодчикам, которые два дня назад незаконно проникли в частный дом в поселке Неграши под Киевом, и, угрожая оружием 11-летней девочке, которая была на тот момент дома одна, выкинули ее за дверь.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты Заседание должно было начаться сегодня в полдень, однако конвой привез подозреваемых лишь в половине третьего. Молодые ребята, внешне вполне адекватные и совсем не похожие на криминальных авторитетов, смирно проходили процедуру регистрации в суде, попарно прикованные наручниками к сотрудникам правоохранительных органов. Процесс избрания им меры пресечения затянулся на долгих четыре часа. Причем заседание было закрытым. Когда судья поднял вопрос о том, можно ли присутствовать на заседании представителям СМИ, прокуратура высказалась категорически против, и журналистам пришлось покинуть помещение.— Дело в том, что на этом заседании будут звучать подробности обстоятельств преступления, — объяснил заместитель начальника следственного отделения Киево-Святошинского отделения полиции ГУНП в Киевской области Александр Ковальчук. — На данном этапе знать эти подробности имеют право лишь представители сторон. Даже свидетелям вход сюда заказан.В конце концов суд решил отпустить всех коллекторов под домашний арест. Прокуратура будет обжаловать это решение и ходатайствовать об изменении им меры пресечения в виде содержания под стражей.Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЧП случилось в среду, 28 марта, в поселке Неграши под Киевом. Девять вооруженных ножами молодых людей начали ломиться в дом. На стук никто не открыл, потому что хозяев дома не было, а их 11-летняя дочка, которая страдает пороком сердца, конечно, не стала открывать незнакомцам. Тогда молодчики разбили окна, ворвались внутрь и вышвырнули перепуганного насмерть ребенка на улицу, выбросив следом какие-то вещи. Девочка побежала за помощью к соседям, те сразу сообщили о происшествии ее матери и вызвали полицию.— Речь идет о спорном доме, у которого, кроме собственников, объявился еще один потенциальный хозяин, — объяснил спикер ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. — Кто там прав, а кто виноват, сейчас решает суд. Человек, который позиционирует себя новым владельцем, попытался «ускорить» процесс выселения хозяев и подключил коллекторов. Те без всяких на то оснований и прав ворвались в чужой дом, напали на беззащитного ребенка. После произошедшего «скорая» забрала девочку в больницу. Подозреваемые были задержаны на месте преступления. Им инкриминируется статья «Разбой», предусматривающая до семи лет лишения свободы.Что касается потерпевшей, то она общаться с прессой отказалась наотрез, объяснив это тем, что боится за свою жизнь и жизнь своей дочери. Особенно теперь, когда коллекторы, ворвавшиеся к ней в дом, фактически остались на свободе.



