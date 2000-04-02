На Киевщине парень ножом ранил мужчину

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Происшествие случилось в Ирпене. Между двумя молодежными компаниями возник конфликт. Об этом сегодня сообщили в секторе коммуникации областной полиции.В результате конфликта один из парней нанес два ножевых ранения 27-летнего оппоненту. Его доставили в больницу.Правоохранители выяснили личность нападавшего и прибыли к его месту жительства. В квартире парня полицейские нашли орудие преступления, изъяли куртку и другие вещи молодого человека, которые направили на экспертизу. Парень признался в содеянном.